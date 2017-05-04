ФОТО: в Вырумаа при столкновении грузовика и легкового автомобиля погиб человек

В четверг в Вырумаа при столкновении грузовика и легкового автомобиля погиб водитель автомобиля - 40-летний мужчина.

Центр тревоги получил сообщении об аварии в районе деревни Вийтина волости Рыуге около 15 часов.

По предварительным данным, водитель грузовика при совершении левого поворота на перекрестке не уступил дорогу ехавшему по главной дороге автомобилю Audi.

При столкновении водитель Audi получил серьезные травмы и скончался на месте происшествия.

Полиция выяснила, что 19-летний водитель грузовика был трезв и имел соответствующие права, при столкновении он не пострадал. Трезвость водителя Audi будет установлена в ходе экспертизы.

Работавший на месте происшествия полицейский дорожного партуля Меэлис Тсопп сообщил, что ДТП произошло на гравийной дороге, где максимальная допустимая скорость составляет 90 км/ч. На перекрестке, где произошло столкновение, видимость ограничена из-за холмистой местности.

По факту аварии возбуждено уголовное дело, которое будет проводить Лыунаская префектура под руководством Лыунаской окружной прокуратуры.