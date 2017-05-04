IRL: идея реформистов перейти целиком на эстоноязычное обучение может объединить партии

Председатель парламентской фракции IRL Прийт Сибул считает, что озвученная реформистами идея перевести всю систему образования на эстонский язык, начиная с детского сада, может объединить и другие партии. Мнение Сибула и комментарии представителей других политических сил читайте ниже.

Языковой вопрос и проблемы в системе образования уже не первый раз выходят на передний план предвыборных программ политических партий. Сейчас тему подняла парламентская оппозиция. В частности, предвыборная платформа Партии реформ в Таллинне предусматривает перевод всего образования, начиная с детского сада, на эстонский язык, напоминает вечером в четверг, 4 мая, в своем итоговом выпуске ежедневная новостная передача телеканала ETV+ "Актуальная камера".

"Это вопрос политики системы образования. Мы слишком много времени потратили на споры о том, кто чем и когда должен заниматься. Изучение языка должно начинаться раньше. Настолько, насколько это возможно. В естественной среде. Но для этого конечно же потребуется подготовить педагогов и привлечь к процессу родителей", - объяснил член Партии реформ Тоомас Круузимяги.

В правящем союзе саму идею углубленного изучения государственного языка поддерживают. Некоторые из коалиционных партнеров не исключают, что данная тема объединит предвыборные платформы сразу нескольких политических сил. Другие считают, что добиться желаемого можно иными методами. Вот только насколько честно использовать в предвыборной кампании детей? К тому же, где была Партия реформ, когда власть находилась в их руках, спрашивают в нынешней коалиции.

"Чем они занимались в этом время? Проводили конкурсы по подготовке учебников эстонского языка для русских школ. Хотелось бы напомнить один забавный случай, который произошел года два назад, когда такой конкурс выиграла фирма, занимающаяся торговлей садовыми удобрениями. И среди четырех работников этой фирмы не было ни одного человека с филологическим образованием", - рассказал парламентарий-центрист Михаил Стальнухин.

"Это может стать объединяющим партии аспектом. И вообще, мне жаль, что мы занимаемся данной проблемой на поколение позже, чем была восстановлена независимость. У нас сформировался социальный пласт, который так и остался в одной языковой среде. Жаль, что мы занимаемся вопросом спустя 25 лет", - дал свой комментарий председатель парламентской фракции IRL Прийт Сибул.

"В данном случае, у меня для реформистов всего один призыв - хватит использовать в политике детей. Совершенно ясно, что Партия реформ за годы так и не выучила новых приемов. И в очередной раз, в преддверии выборов поднимается тема о разобщенности эстоноязычной и русскоязычной общин", - сказал вице-председатель Социал-демократической партии Райнер Вакра.

В Партии реформ пока затрудняются озвучить возможную стоимость полного перевода образования на государственный язык, но отмечают, что переход системы мог бы быть осуществлен поэтапно.

В контексте же столичного бюджета, считают реформисты, систему можно было бы перевести, в том числе за счет средств, которые сегодня идут на содержание Таллиннского телевидения.

Вице-мэр Таллинна по вопросам молодежи и образования Михаил Кылварт в интервью корреспонденту службы новостей "Радио 4" отметил, что вопросы, касающиеся языка обучения, не решаются на уровне самоуправлений.

Кроме того, если лишить людей права выбирать, на каком языке учиться, то это будет примером ассимиляции, а не интеграции, считает центрист Кылварт.

Как рассказал депутат Рийгикогу от Партии реформ Игорь Грязин, предложение Кристена Михала не обсуждалось на уровне реформистской фракции Рийгикогу, однако, по мнению самого парламентария, у людей должен оставаться выбор.

О планах таллиннского отделения Партии реформ создать в Эстонию единую систему образования на эстонском языке уже с детского сада портал rus.err.ee написал накануне вечером.