В пятницу в Таллинне пройдет седьмой сезон Number One Fight Show

В пятницу в столичном ледовом холле "Тондираба" стартует седьмой сезон бойцовского шоу под названием Number One Fight Show.

Как передает "Актуальная камера", всего ожидается 5 предварительных, разогревочных боев и 8 основных поединков с участием гостей из России, Финляндии, Белоруссии, Польши, Латвии и Литвы.

Среди участников шоу братья Марко и Мирко Мойсар, тяжеловес Ян Беляев, Хендрик Темас, Вадим Пахомов и ведущий эстонский боксер Райн Карлсон. Но главным станет поединок с участием таллиннца Максима Воровского и поляка Станислава Заниевского.

"Я ожидаю хорошего конкурентного жесткого боя, потому что соперник у меня не из робкого десятка, очень опытный сильный парень. Могу сказать, что приложу все свои усилия, чтобы порадовать наших зрителей, болельщиков, всех своих земляков. Наперед не берусь говорить, как и что произойдет. На ринге это будет видно, но конечно я туда иду только с одной целью - это побеждать", - рассказал Воровский.

Соперник Воровского также готов к бою и обещает зрелищный поединок

"Макс - сильный боец, очень именитый, известный в мире, мы смотрели его бои. Я буду боксировать в своей манере, я люблю драться, он тоже любит драться", - сказал Заниевский.

Свои двери ледовый холл "Тондираба" откроет в 18:30.