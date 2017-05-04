Баскетболисты Тартуского университета сократили счет в полуфинальной серии

Вечером в четверг прошел третий матч полуфинальной серии чемпионата Эстонии по баскетболу между командой Тартуского университета и клубом "Авис Утилитас Рапла".

Поединок состоялся в Тарту и завершился победой хозяев площадки 85:61.

Тартусцы с самого начала взялись за дело, а решающей в матче стала третья четверть, которую хозяева выиграла со счетом 26:7.

Самым результативным у победителей стал Мандель Томас, набравший 20 очков.

Предыдущие две встречи серии, которая проходит до трех побед одной из команд, выиграли рапаласцы. Четвертое противостояние соперников пройдет в субботу в Рапла.