Баскетболисты Тартуского университета сократили счет в полуфинальной серии ({{commentsTotal}})
Вечером в четверг прошел третий матч полуфинальной серии чемпионата Эстонии по баскетболу между командой Тартуского университета и клубом "Авис Утилитас Рапла".
Поединок состоялся в Тарту и завершился победой хозяев площадки 85:61.
Тартусцы с самого начала взялись за дело, а решающей в матче стала третья четверть, которую хозяева выиграла со счетом 26:7.
Самым результативным у победителей стал Мандель Томас, набравший 20 очков.
Предыдущие две встречи серии, которая проходит до трех побед одной из команд, выиграли рапаласцы. Четвертое противостояние соперников пройдет в субботу в Рапла.
Редактор: Сергей Михайлов