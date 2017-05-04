rus.err.ee

В пятницу воздух в Эстонии прогреется до 16 градусов ({{commentsTotal}})

В Эстонию пришла весна.
В Эстонию пришла весна. Автор: Марью Мянник/minupilt.err.ee
Погода
Погода

В ночь на пятницу над Эстонией будет гребень высокого давления, днем приблизится юго-западная периферия обширного циклона.

Ночью ясная или малооблачная, без осадков погода. Ветер переменных направлений 1-7 м/с. Температура воздуха -2...+3°C.

Днем небольшая и переменная облачность, без осадков. Юго-западный, западный ветер усилится 5-11, на северном побережье порывами до 15 м/с. Температура воздуха 10...16, на побережье местами 8°C.

Источник: "АК" (ETV+)



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