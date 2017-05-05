Исследование: Эстония эффективно потратила евросубсидии на развитие внутренних железных дорог

В 2007-2013 годах количество электропоездов Elron увеличилось в полтора раза, а число пассажиров на железной дороге — в 1,24 раза, что говорит об эффективном расходовании субсидий ЕС на развитие внутреннего железнодорожного транспорта.

Такой вывод сделан в анализе центра политических исследований, сообщили в пятницу радионовости ERR со ссылкой на Postimees.

По сравнению с 2007 годом больше всего выросло число пассажиров на маршруте Таллинн-Тарту, на котором также добавилось больше всего новых рейсов.

Praxis отмечает, что залогом успеха стал комплексный подход: был заменен подвижной состав, обновлены железнодорожные пути и перестроены пассажирские платформы.

За указанный период Эстония получила от Европейского союза на железнодорожные проекты 212 млн евро.

Praxis также отмечает, что итоговые затраты на большинство проектов оказались ниже расчетных.