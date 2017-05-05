Ратас отправляется в поездку по Южной Эстонии

Премьер-министр Эстонии Юри Ратас в пятницу посетит с визитом Валгамаа, Вырумаа и Пылвамаа, где он встретится с руководителями местных самоуправлений и предпринимателями.

Свою поездку Ратас начнет с гимназии в Отепяя, где премьер встретится с учителями и учениками, а также проведет урок обществознания, сообщила в пятницу, 5 мая, служба новостей "Радио 4".

После этого премьер-министр посетит одно из ведущих промышленных предприятий Южной Эстонии Antsla-Inno.

Также в программе премьера значатся посещение производственного комплекса Вярска, встречи с руководителями местных самоуправлений и местными жителями.