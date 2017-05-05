Спортивный холл "Калев" в Таллинне откроется после ремонта

Уже вечером в пятницу в нем состоится первое спортивное мероприятие — матч баскетбольных команд "Калев/Крамо" и "Пярну Садам", сообщили утренние теленовости ETV+.

Работы по ремонту построенного 55 лет назад центра начались в минувшем году. Поскольку здание признано архитектурным памятником, то ремонт проходил под наблюдением экспертов, которые восстановили панно на фасаде холла, а также трубу котельной.

Внутри помещений сохранены также элементы первых трибун, а сам интерьер воссоздает облик полувекововой давности. В холле появилось современное освещение, акустическая система и электронное табло. В ходе работ здание было утеплено, а на крыше установлены панели солнечных батарей.