Спортивный холл "Калев" в Таллинне откроется после ремонта ({{commentsTotal}})
Легендарный спортивный холл "Калев" в пятницу вновь откроет свои двери.
Уже вечером в пятницу в нем состоится первое спортивное мероприятие — матч баскетбольных команд "Калев/Крамо" и "Пярну Садам", сообщили утренние теленовости ETV+.
Работы по ремонту построенного 55 лет назад центра начались в минувшем году. Поскольку здание признано архитектурным памятником, то ремонт проходил под наблюдением экспертов, которые восстановили панно на фасаде холла, а также трубу котельной.
Внутри помещений сохранены также элементы первых трибун, а сам интерьер воссоздает облик полувекововой давности. В холле появилось современное освещение, акустическая система и электронное табло. В ходе работ здание было утеплено, а на крыше установлены панели солнечных батарей.
Редактор: Андрей Крашевский