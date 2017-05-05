Исследование: успех двуязычного образования зависит от участия в процессе родителей

Ключ к успеху двуязычного образования заключается в привлечении к процессу родителей.

Такой вывод подтвердят в пятницу на семинаре в Национальной библиотеке в Таллинне, на котором будет представлены результаты международного проекта по изучению возможностей помочь русскоязычному населению в изучении государственного языка, сообщили утренние теленовости ETV+.

В стартовавшем полтора года назад проекте участвуют Эстония, Латвия и Финляндия.

По словам главы отдела общего образования Министерства образования и науки Ирене Кяосаар, работа т.н. попечительского союза по вопросам языкового погружения наглядно продемонстрировала эффективность привлечения к изучению эстонского языка родителей.

Эта организация занимается темой образования в Эстонии уже 14-й год. Кяосаар отметила, что сегодня родителям следует смелее общаться с педагогами, чтобы вместе добиться положительных результатов в изучении языка детьми.