Цены на нефть упали до уровня ноября 2016 года

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent в пятницу снизилась ниже 47 долларов за баррель.

Об этом в пятницу, 5 мая, сообщило агентство ТАСС со ссылкой на данные торгов на бирже ICE в Лондоне.

В последний раз цена нефти этого сорта находилась ниже уровня в 47 долларов за баррель 29 ноября 2016 года.

Нефть марки WTI подешевела на 2% - до 44,55 долларов за баррель.

На фоне падения цен на нефть российский рубль продолжает дешеветь по отношению к основным валютам. Так, накануне курс евро превысил 64 рубля впервые с 3 февраля 2017 года, а курс доллара превысил 58 руб. впервые с 22 марта 2017 года.