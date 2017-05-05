rus.err.ee

Цены на нефть упали до уровня ноября 2016 года ({{commentsTotal}})

Иллюстративная фотография.
Иллюстративная фотография. Автор: Scanpix/Reuters
Экономика
Экономика

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent в пятницу снизилась ниже 47 долларов за баррель.

Об этом в пятницу, 5 мая, сообщило агентство ТАСС со ссылкой на данные торгов на бирже ICE в Лондоне.

В последний раз цена нефти этого сорта находилась ниже уровня в 47 долларов за баррель 29 ноября 2016 года.

Нефть марки WTI подешевела на 2% - до 44,55 долларов за баррель.

На фоне падения цен на нефть российский рубль продолжает дешеветь по отношению к основным валютам. Так, накануне курс евро превысил 64 рубля впервые с 3 февраля 2017 года, а курс доллара превысил 58 руб. впервые с 22 марта 2017 года.

Редактор: Андрей Крашевский



{{c.alias}}
{{c.createdMoment}}
{{c.body}}
{{cc.alias}}
{{cc.createdMoment}}
+{{cc.replyToName}} {{cc.body}}
Комментариев к этой статье пока нет
Вы вошли под именем {{user.alias}}. Выйти
Войти не удалось

Я еще не зарегистрирован/забыл пароль

Имя не должно превышать 32 знаков.
Комментарий не должен превышать 600 знаков.
{{comment.captcha.word.answer}}

На ту же тему

rus.err.ee

Вице-мэр Таллинна Арво Сарапуу демонстрирует новые столичные мусоровозы.Вице-мэр Таллинна Арво Сарапуу демонстрирует новые столичные мусоровозы.
Таллиннский центр отходов самостоятельно займется вывозом мусора
Иллюстративная фотография.Иллюстративная фотография.
Praxis: Эстония эффективно потратила евросубсидии на развитие внутренних железных дорог
Спецпредставитель ООН по Сирии Стаффан де Мистура (слева) и спецпредставитель президента РФ по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев в Астане.Спецпредставитель ООН по Сирии Стаффан де Мистура (слева) и спецпредставитель президента РФ по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев в Астане.
Генсек ООН поддержал решение о создании зон деэскалации в Сирии
Иллюстративная фотография.Иллюстративная фотография.
Таллиннский отель Viru отмечает 45-летний юбилей
Спортивный холл "Калев" в 2011 году.Спортивный холл "Калев" в 2011 году.
Спортивный холл "Калев" в Таллинне откроется после ремонта
Министр культуры Индрек Саар.Министр культуры Индрек Саар.
Министр культуры Индрек Саар пригрозил нарвским властям закрытием музея

Министр культуры Индрек Саар написал нарвским властям возмущенное письмо по поводу отсутствия финансирования Нарвского музея со стороны города. В письме он указал на то, что руководство музея из-за тяжелого финансового положения получило от него распоряжение готовиться к санации, если город не внесет свою долю в 200 000 евро.

Коллекция наград Эпп Мяэ пополнилась еще одной медалью.Коллекция наград Эпп Мяэ пополнилась еще одной медалью.
Эпп Мяэ стала бронзовым призером чемпионата Европы по борьбе
Юри Ратас.Юри Ратас.
Ратас отправляется в поездку по Южной Эстонии
IRL: идея реформистов перейти целиком на эстоноязычное обучение может объединить партии
Мнение / Интервью
Партия реформ: вся система образования должна быть на эстонском языке начиная с детского сада

Предвыборная платформа Партии реформ в Таллинне предусматривает перевод всей системы образования на эстонский язык начиная с детского сада.

Юрген Лиги.Юрген Лиги.
Юрген Лиги: слово "идиот" отлично подходит к новому контексту эстонской политики
Министр обороны Эстонии Маргус Цахкна.Министр обороны Эстонии Маргус Цахкна.
Цахкна: конкретные действия — лучший способ сдерживания
Валентина (Татьяна Маневская) и Катя (Любовь Агапова) поминают Валентина в день рождения Валентины.Валентина (Татьяна Маневская) и Катя (Любовь Агапова) поминают Валентина в день рождения Валентины.
Виктор Сольц: холостые выстрелы "Валентинова дня"
ИДА-ВИРУМАА
Силламяэ называют городом свежих морских ветров.Силламяэ называют городом свежих морских ветров.
Горсобрание Силламяэ отказалось объединяться с Нарва-Йыэсуу и Вайвара
Иллюстративное фото.Иллюстративное фото.
Нарвитян будут знакомить с Ленобластью
Андрус Тамм не видит свежих идей у союза Meie Narva.Андрус Тамм не видит свежих идей у союза Meie Narva.
Андрус Тамм: пока избирательный союз Meie Narva не предложил ничего нового
Дом престарелых в Кохтла-Ярве выставляют на торги.Дом престарелых в Кохтла-Ярве выставляют на торги.
Кохтла-Ярве продаст дом престарелых вместе с постояльцами
Юри Ратас в Брюсселе.Юри Ратас в Брюсселе.
Юри Ратас может сам поднять вопрос об исключении Евгения Соловьева из партии
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Иллюстративная фотография.Иллюстративная фотография.
В правилах техосмотра планируются изменения
Меланома образуется под воздействием ультрафиолетовых лучей, и защитный крем (даже с самым высоким показателем) от этого не спасает.Меланома образуется под воздействием ультрафиолетовых лучей, и защитный крем (даже с самым высоким показателем) от этого не спасает.
В Эстонии растет число случаев заболевания меланомой
По планам, из центра Таллинна в порт будет ходить трамвай.По планам, из центра Таллинна в порт будет ходить трамвай.
Через три года в Таллиннский порт могут запустить трамвай
Обновлено: 21:11 
ЗА РУБЕЖОМ
Иллюстративное фото.Иллюстративное фото.
Болельщики смогут без виз приезжать в РФ на ЧМ-2018
Алексей НавальныйАлексей Навальный
Прокуратура РФ подтвердила возбуждение дела о нападении на Навального
Тимо Сойни (слева) и Сергей Лавров.
Сойни заявил Лаврову о невозможности развития отношений с ЕС до выполнения минских соглашений
Обновлено: 04.05
Вертолет Ми-8. Иллюстративная фотография.
При крушении вертолета в Башкирии погибли три человека
Uерцог Эдинбургский принц Филип.
Супруг британской королевы с осени прекратит выполнять общественные обязанности
В Москве состоялась репетиция парада в честь Дня Победы
ЭСТОНИЯ
Иллюстративная фотография.Иллюстративная фотография.
Исследование: успех двуязычного образования зависит от участия в процессе родителей

Ключ к успеху двуязычного образования заключается в привлечении к процессу родителей.

Камеры видеонаблюденияКамеры видеонаблюдения
"Инсайт" разбирался, как камеры наблюдения помогают и мешают работе полиции
Дом престарелых. Иллюстративное фотоДом престарелых. Иллюстративное фото
"Инсайт": женщина утверждает, что чиновники обманным путем отправили ее в дом престарелых
В аварии в вырумаа погиб водитель Audi-В аварии в вырумаа погиб водитель Audi-
ФОТО: в Вырумаа при столкновении грузовика и легкового автомобиля погиб человек
Спасатели определили пожар как происшествие второй ступени.Спасатели определили пожар как происшествие второй ступени.
На центральном полигоне Сил обороны произошел обширный пожар, к тушению привлечен самолет
Жители Эстонии заметно меньше, чем в среднем в ЕС, верят в возможность оказывать влияние на политику своего государства и ЕС.Жители Эстонии заметно меньше, чем в среднем в ЕС, верят в возможность оказывать влияние на политику своего государства и ЕС.
Исследование: жители Эстонии сомневаются в возможности влиять на политику
Министр госуправления Михаил Корб.Министр госуправления Михаил Корб.
В Кесклинне центристов на выборы поведет Михаил Корб, в Нымме - Майлис Репс
Евровидение
Койт Тооме и Лаура.Койт Тооме и Лаура.
Лаура о первой репетиции на "Евровидении": все прошло не совсем так, как мы ожидали
Сцена "Евровидения" в Киеве.Сцена "Евровидения" в Киеве.
ФОТО: сцена "Евровидения-2017" в Киеве готова
Койт Тооме и Лаура на сцене в Киеве.Койт Тооме и Лаура на сцене в Киеве.
ФОТО и ВИДЕО: Лаура и Койт провели первую репетицию на сцене в Киеве
ЭКОНОМИКА
Иллюстративная фотография.Иллюстративная фотография.
Цены на нефть упали до уровня ноября 2016 года
Иллюстративная фотография.Иллюстративная фотография.
Бизнесмены Эстонии выступили против налогообложения кредитов внутри концерна
04.05
Правительство одобрило законопроект о налоге на подслащенные напитки
04.05
Рийгикогу обсудит законопроект о введении налога на грузовики
03.05
Владелец Раквереского мясокомбината и Tallegg планирует сокращения Обновлено
03.05
Глава союза работодателей Эстонии призвал смягчить ограничения на иностранных работников
03.05
Урмас Сыырумаа отозван из совета госфирмы Eesti Raudtee
СПОРТ
Мандель Томас стал самым результативным.Мандель Томас стал самым результативным.
Баскетболисты Тартуского университета сократили счет в полуфинальной серии
В пятницу в Таллинне пройдет седьмой сезон Number One Fight Show
Юрген Зопп.
Юрген Зопп не сумел выйти в четвертьфинал на турнире во Франции
Радость игроков сборной Эстонии (слева) была недолгой.
Молодежная сборная Эстонии по флорболу уступила на ЧМ норвежцам
Футболистам сборной Эстонии знакомы как взлеты, так и падения.
Сборная Эстонии находится в шаге от возвращения в первую сотню рейтинга ФИФА
Канадцы не смогли противостоять сборной Эстонии.
Молодежная сборная Эстонии по флорболу разгромила на ЧМ канадцев
"Калев/Крамо" находится в шаге от выхода в финал чемпионата Эстонии
Рихо Сооник обвиняется в присвоении 90 000 евро у Хоккейного союза Эстонии.Рихо Сооник обвиняется в присвоении 90 000 евро у Хоккейного союза Эстонии.
В суде начался процесс по делу о крупных хищениях в Хоккейном союзе
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд.Президент Эстонии Керсти Кальюлайд.
Президент Кальюлайд в воскресенье примет участие в Тартуском марафоне
КУЛЬТУРА
В порту Ноблесснера откроется новый Центр современного искусства
Выборы ректора EMTA.Выборы ректора EMTA.
Новым ректором Академии музыки и театра стал Ивари Илья
Николай Бенцлер.Николай Бенцлер.
В моноспектакле "Дикарь защищается" Николай Бенцлер сыграет сразу несколько ролей
Иллюстративная фотография.Иллюстративная фотография.
В рамках председательства Эстонии в ЕС жителей Европы познакомят с местной культурой
РАЗНОЕ
Клубника такая разная - и белая, и красная.Клубника такая разная - и белая, и красная.
Первую эстонскую клубнику продают по 20 евро за кг
Студенты уверены, что новый объект привлечёт в низовья Эмайыги не только туристов, но и разнообразные культурные мероприятия.Студенты уверены, что новый объект привлечёт в низовья Эмайыги не только туристов, но и разнообразные культурные мероприятия.
В низовьях реки Эмайыги появился необычный туристический объект
Иллюстративное фото.Иллюстративное фото.
Посетители Рижского зоопарка до смерти перекормили ягненка
Торговый центр Ülemiste.Торговый центр Ülemiste.
Посетителю ТЦ Ülemiste удалось запустить порнофильм на инфотабло
Иллюстративная фотография.Иллюстративная фотография.
В России массово отзываются лицензии пилотов гражданской авиации
Радио 4

Первое лицо

Президент ЭР Керсти Кальюлайд в студии Радио 4 рассказала обо всем

ETV+ приглашает
Последние новости
09:07
Таллиннский центр отходов самостоятельно займется вывозом мусора
08:40
Цены на нефть упали до уровня ноября 2016 года
08:26
Исследование: успех двуязычного образования зависит от участия в процессе родителей
08:15
Спортивный холл "Калев" в Таллинне откроется после ремонта
07:25
Таллиннский отель Viru отмечает 45-летний юбилей
07:19
Ратас отправляется в поездку по Южной Эстонии
07:16
Генсек ООН поддержал решение о создании зон деэскалации в Сирии
06:57
Praxis: Эстония эффективно потратила евросубсидии на развитие внутренних железных дорог
04.05
В пятницу воздух в Эстонии прогреется до 16 градусов
04.05
"Инсайт" разбирался, как камеры наблюдения помогают и мешают работе полиции
04.05
Баскетболисты Тартуского университета сократили счет в полуфинальной серии
04.05
"Инсайт": женщина утверждает, что чиновники обманным путем отправили ее в дом престарелых
04.05
В порту Ноблесснера откроется новый Центр современного искусства
04.05
В пятницу в Таллинне пройдет седьмой сезон Number One Fight Show
Полезно знать
Топ читаемости
04.05
В правилах техосмотра планируются изменения
04.05
Посетителю ТЦ Ülemiste удалось запустить порнофильм на инфотабло
04.05
Отказ в преподавании на русском в гимназии Хааберсти оспорен в ЕСПЧ
04.05
Кохтла-Ярве продаст дом престарелых вместе с постояльцами
04.05
Украине и России грозит штраф или отстранение от "Евровидения"
04.05
Министр культуры Индрек Саар пригрозил нарвским властям закрытием музея
03.05
Юрген Лиги: слово "идиот" отлично подходит к новому контексту эстонской политики
03.05
Партия реформ: вся система образования должна быть на эстонском языке начиная с детского сада
04.05
Андрус Тамм: пока избирательный союз Meie Narva не предложил ничего нового
04.05
Сокращение населения Эстонии замедлилось благодаря иммиграции
АКТУАЛЬНАЯ КАМЕРА
Актуальная камера.
"Актуальная камера" 4.05.2017 (20:00)

ПОГОДА
В Эстонию пришла весна.
В пятницу воздух в Эстонии прогреется до 16 градусов
Эстония
IRL: идея реформистов перейти целиком на эстоноязычное обучение может объединить партии
Участники спора: законопроект о таксоизвозе хороший, но нуждается в доработках
Профобразование в Эстонии не слишком популярно, руководство училищ ждет помощи от государства
Иллюстративная фотография.
Аудит МВД выявил несовершенство системы сдачи экзаменов на ношение оружия
Водная полиция.
Водная полиция вновь вышла на службу в Пярну
Трудовые отряды Ученической дружины.
С начала регистрации в отряды ученической дружины записались около 1000 школьников
За рубежом
Тимо Сойни (слева) и Сергей Лавров.
Сойни заявил Лаврову о невозможности развития отношений с ЕС до выполнения минских соглашений
Обновлено: 04.05
Встреча президентов РФ и Турции Владимира Путина и Реджепа Эрдогана в Сочи.
Путин: отношения России и Турции вернулись к норме
Столкновения демонстрантов с полицией в Париже 1 мая.
Первомайские демонстрации в Париже переросли в столкновения с полицией, есть пострадавшие
Обновлено: 01.05
Для наведения порядка понадобилась помощь силовиков.
В Македонии протестующие захватили здание парламента, ЕС и НАТО нападение осудили
Обновлено: 28.04
Будапешт, 24 апреля 2017 г.
В Будапеште тысячи человек вышли на акцию протеста против премьер-министра Орбана
Мавзолей Ленина на Красной площади в Москве.
Законопроект о захоронении тела Ленина не получил поддержки в Госдуме