В Венесуэле за месяц протестов погибли 35 человек

В Венесуэле в результате протестов против президента Николаса Мадуро, которые начались в стране 4 апреля, погибли в общей сложности 35 человек.

Об этом сообщила венесуэльская прокуратура, передает служба новостей "Радио 4".

Также отмечается, что в ходе протестов ранения различной степени тяжести получили 717 человек.

По данным прокуратуры, больше всего людей погибло в столице страны Каракасе, где жертвами столкновений стали 18 человек. В прокуратуре уточнили, что среди убитых оказались четверо подростков, а также один национальный гвардеец и один полицейский.