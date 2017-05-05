Таллиннский центр отходов самостоятельно займется вывозом мусора

Об этом в пятницу, 5 мая, сообщило таллиннское муниципальное издание Pealinn.

"Мы покажем, что играть с городом или давить на него не получится, - заявил столичный вице-мэр Арво Сарапуу. - Ragn Sells 24 мая прекратила бы вывоз отходов из центра города или подняла бы цены, с чем мы не могли согласиться. Мы подумали, что купим мусоровозы и начнем сами вывозить (отходы), причем мусоровозы были куплены не за счет таллиннского бюджета, а за счет средств центра отходов".

По его словам, цена за вывоз отходов для клиентов останется неизменной. "Клиенты в районе Кесклинн заключили договоры с Таллиннским центром отходов. Эти договоры останутся в силе и с той же ценой", - сказал Сарапуу, добавив, что в будущем сбор биоотходов вообще должен стать бесплатным.

Один из пяти купленных мусоровозов предназначен именно для вывоза биоотходов.

Ранее СМИ писали о возможном конфликте интересов Арво Сарапуу, который с одной стороны курирует в таллиннской горуправе вопросы вывоза отходов, а с другой стороны через третьих лиц связан с фирмой Baltic Waste Management OÜ, которая выиграла в Таллинне несколько конкурсов на вывоз отходов.

В столичной горуправе объясняют необходимость покупки собственных мусоровозов внесенными ранее изменениями в Законе об отходах, которые поставили в привилегированное положение крупные фирмы по вывозу отходов, такие как Ragn Sells или Eesti Keskkonnateenused. Такая ситуация способствует росту цен на вывоз мусора для клиентов.