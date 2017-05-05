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В Ласнамяэ спасатели помогли выбраться упавшим в открытый люк утятам ({{commentsTotal}})

"Бескровная охота 2015". Иллюстративная фотография. Автор: Фото: Тыну Нооритс/RMK facebook
Разное
Разное

Спасатели в четверг помогли выбраться утятам, упавшим в отрытый канализационный люк в Ласнамяэ на улице Смуули.

Вызов поступил в 15:43. Спасатели достали четырех утят и передали их маме-утке.

Спасатели отмечают, что в этот раз все обошлось, но в открытый люк могут провалиться и люди. "Во избежание несчастных случаев владельцы территории должны следить за тем, чтобы канализационные люки и колодцы были закрыты, чтобы никто в них не упал. Увидев открытый люк или колодец, разумнее всего позвонить в местное самоуправление и сообщить об этом", – отмечают спасатели.

Редактор: Ирина Киреева



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