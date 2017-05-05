С понедельника изменится организация движения на развязке Хааберсти

На круговой развязке Хааберсти и шоссе Палдиски в Таллинне с понедельника начнутся изменения в организации движения, связанные с масштабной реконструкцией одного из самых загруженных перекрестков дорог в эстонской столице.

С 8 мая в связи со строительными работами будут закрыты часть полос для движения автотранспорта на некоторых участках, хотя возможность проезда будет сохранена на всех направлениях, сообщил Коммунальный департамент Таллинна.

На улице Эхитаяте теэ и в организации движения пешеходов на следующей неделе изменений не будет.

Ограничения на Ыйсмяэ теэ в связи со строительством остановки общественного транспорта, пешеходного перехода и тротуара будут действовать до 15 мая, после чего начнется следующий этап реконструкции развязки Хааберсти, который потребует более масштабных изменений в организации движения.

Участников дорожного движения просят внимательно следить за временными знаками.

Проект реконструкции развязки в Хааберсти предусматривает строительство двух туннелей — под улицей Эхитаяте теэ и Палдиским шоссе, а также виадука длиной 277 метров над перекрестком с круговым движением, который соединит две части Палдиского шоссе. По всем направлениям от развязки будут отходить велосипедно-пешеходные дорожки.

Виадук и часть дорожек планируется ввести в эксплуатацию уже нынешней осенью, в октябре появится перекресток со светофорами, а остальные работы должны быть закончены к августу следующего года.

Стоимость работ — около 20 млн евро, 85% поступят из средств ЕС.