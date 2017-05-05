"Нескучный Weekend": чем заняться в выходные

Пятница, 5 мая

Эстонская пищевая ярмарка ознакомляет жителей и гостей Эстонии с текущей ситуацией и тенденциях в сфере пищевой промышленности Эстонии. Там Вам предложат поесть и с пользой провести время, а также научат чему-то новому. Ярмарка состоится с 5 по 6 мая на Таллиннском певческом поле.

Информация на Facebook.

5 мая 2017 года в ледовом холле Тондираба в 19:00 состоится масштабное событие в мире бойцовских шоу Эстонии. Промоутерская компания Estonian Fighting Network и клуб Garant представляет седьмой сезон промоушена "№1". Организация турнира вышла на новый качественный уровень за счет великолепного наполнения зрелищным шоу, а так же привлечения звёзд мирового ММА, К-1 Муай Тай и профессионального бокса. Страну представят: Миркко Мойсар, Рустам Гурбанов, Маркко Мойсар, Хенрик Тхемас, Вадим Пахомов, Райн Карлсон, а также любимец эстонской публики Максим Воровский. Нашим бойцам будут противостоять сильнейшие спортсмены из разных стран.

Информация на Facebook.

Снова в Эстонии выступит любимчик публики, популярный поп-хип-хоп исполнитель в России – Джиган. Его треки находятся в горячей ротации всех крупнейших радиостанций мира. А также уникальная программа воздушных акробатов и гоу-гоу танцовщицы из Санкт-Петербурга. Концерт состоится в 23:00 в CatHouse 5 мая.

Информация на Facebook.

Суббота, 6 мая

Молодежный центр Пыхья-Таллинна приглашает на экскурсию в честь 100-летия Эстонской Республики. Начало в 11:30 в молодежном центре Пыхья-Таллинна. Экскурсия начнется на городской свалке, продолжится на территории водоочистительной станции, далее можно будет ознакомиться с остатками Советской военной базы и закончится путь на пирсе пляжа Пальяссааре.

Информация на Facebook.

День Европы стал для Эстонии традиционным семейным праздником. В этот день можно будет принять участие в праздничной программе, в различных конкурсах, викторинах и других развлекательных мероприятиях Дня Европы в Эстонии. 13 лет назад Эстония стала частью Европейского Союза. В Таллинне главными темами праздника станут председательство Эстонии в Совете ЕС и день рождения европейской программы Erasmus+, которая в этом году отмечает свой 30-летний юбилей. В Эстонии День Европы в этом году пройдет в субботу, 6 мая на площади Вабадузе.

С программой мероприятия можно ознакомиться на сайте праздника.

Информация на Facebook.

В Таллинне 6 мая в 19:00 в ледовом холле Тондираба состоится концерт народной артистки России Валерии. Валерия представит новую программу "Океаны". На концерте можно будет не только услышать хиты певицы и ее новые композиции, но еще и познакомиться с творчеством восходящих звезд российской эстрады. Певица специально приготовила сюрприз.

Информация на Facebook.

Воскресенье, 7 мая

Отель Хилтон приглашает свадебную ярмарку. В этот раз организаторы ярмарки вдохновились летними мотивами, изысканностью и мечтами. На ярмарке будет представлено множество фирм, которые предложат свои идеи и поделятся мыслями как сделать этот знаменательный день – свадьбу – незабываемым. Ярмарка пройдёт с 11:00 до 16:00.

Информация на Facebook.