Юрген Лиги: русскоязычная школа в Эстонии маргинализируется

По мнению бывшего министра образования Юргена Лиги, русскоязычное школьное образование в Эстонии утрачивает позиции и отстает от эстоноязычных школ, а идея Партии реформ полностью перевести систему образования на эстонский язык начиная с детского сада уже давно им вынашивалась.

"Русскоязычная школа все-таки маргинализируется, теряет учеников, консервируется и показывает более слабые результаты в тестах", - написал Лиги в четверг на своей странице в соцсети Facebook.

Он добавил, что озвученное недавно Кристеном Михалом предложение Партии реформ полностью перевести систему образования на эстонский язык давно зрело в его голове. "Я потихоньку говорил о полностью переведенном на эстонский язык детском саду и основной школе уже почти год. Я бы начал заниматься этим на посту министра прошлой осенью, но не успел", - написал Лиги.

По его мнению, предложенная идея вызвана разобщенностью эстонской и русскоязычной общин в стране. "Большим толчком стала разобщенность двух народов, отдельные информационные пространства и сети общения, различия в социальном статусе и результатах учебы", - считает бывший министр.

Очередной виток дискуссии о языке преподавания в эстонской системе образования спровоцировал председатель таллиннского округа реформистов и вероятный кандидат в столичные мэры Кристен Михал, который в среду заявил, что предвыборная платформа реформистов в Таллинне предусматривает перевод всей системы образования на эстонский язык начиная с детского сада.

"Мы хотим принципиально изменить систему образования — чтобы вся система образования начиная с детского сада была единой и эстоноязычной. В результате исчезла бы почва для противопоставления эстоноязычных и русскоязычных людей, а также для различных заявлений двум разным аудиториям, используемая Центристской партией", - сказал Михал.

Предложение Михала поддержали находящиеся в оппозиции Консервативная народная партия (EKRE) и Свободная партия, а также входящая в правительство партия Союз отечества и Res Publica (IRL).

Другие партии правящей коалиции — центристы и соцдемы — негативно отозвались об инициативе Партии реформ.

Министр образования от Центристской партии Майлис Репс сказала, что это предложение не заслуживает доверия, потому что оно было сделано перед выборами и в политическом контексте со стороны партии, которая за долгие годы нахождения у власти не занималась всерьез этой проблемой. Вице-председатель Социал-демократической партии Райнер Вакра также увидел в предложении реформистов предвыборный подтекст и призвал их перестать использовать в политике детей.

В рейтинге гимназий, составленном по результатам среднего балла на четырех государственных экзаменах за 2016 год, в TOP-100 входят тринадцать, а в TOP-50 — восемь русскоязычных гимназий. Из них результаты экзаменов шести гимназий с 2013 года улучшились, а у семи — ухудшились.