Арендатор торгового центра Arsenal: сюда никто не ходит

Магазины торгового центра Arsenal несут убытки, так как посетители открывшегося осенью в Пыхья-Таллинне торгового центра ходят только в продуктовый магазин.

Руководитель магазина Birgitta Äri, торгующего канцелярскими и прочими товарами, Маарика Сибритс, отметила, что оборот находящегося в Вильянди магазина, несмотря на разницу в населении города, был фактически в два раза больше, чем оборот торговой точки в торговом центре Arsenal. "Менеджер таллиннского магазина отмечает, что люди заходят в магазин очень редко", - пишет портал err.ee со ссылкой на Eesti Päevaleht

По оценке Сибритс, проблемы связаны с тем, что торговый центр открылся сравнительно недавно, при этом рекламируется очень мало.

"Если так пойдет и дальше, то придется задуматься о закрытии магазина", - сказала Тийна Рая, владелец ювелирного магазина Pärl. Недавно она обсуждала вопрос посещаемости с руководством центра, но получила ответ, что все в порядке.

"На входных дверях установлены счетчики, которые отслеживают посещаемость торгового центра. Но они не могут определить, сколько человек идет только в Selver и сколько заходит также в другие магазины. Но если в течение нескольких часов никто не заходит в магазин, то это очень мало", - сказала Рая.

За время работы торгового центра свои двери уже закрыли два магазина.

В газете отмечается, что осенью прошлого года торговый центр получил плохие новости — управа Пыхья-Таллинна не будет переезжать в Arsenal, как планировалось ранее, так как антикоррупционная комиссия Рийгикогу посчитала сделку о продаже центра сомнительной и портящей имидж государства.

Тем не менее, по словам члена правления торгового центра Ааду Оя, посещаемость соответствует бизнес-плану.

"В зависимости от погоды, сезона, внутренних событий центра и других факторов средняя посещаемость центра составляет 4000-6000 человек в день", - подчеркнул Оя.