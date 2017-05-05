Переезд в "суперминистерство" начнется в конце лета

В здании т.н "суперминистерства", строящемся между улицами Суур-Амеэрика и Вяйке-Амеэрика в Таллинна, в настоящее время идут отделочные работы, а переезд учреждений на новое место работы планируется начать в конце лета.

О приближающемся окончании работ по строительству 14-этажного здания, в котором разместятся министерства финансов, юстиции, экономики и социальных дел, сообщил в пятницу новостному порталу ERR глава пресс-службы фирмы по управлению государственной недвижимостью (Riigi Kinnisvara Aktsiaselts, RKAS) Мадис Иднурм.

"Работы находятся на таком этапе, что готовность к переезду будет достигнута в конце лета, т. е. не позднее 1 августа", - сказал он.

По словам Иднурма, в здании ведутся отделочные работы, а в начале июня начнется установка мебели. Очередность переезда министерств будет определяться самими государственными учреждениями.

Новое здание общей площадью 16 000 кв. м будет поделено между четырьмя министерствами, служащие которых смогут также совместно пользоваться конференц-залом, компьютерным классом и помещениями для пресс-конференций и совещаний.

Строительство "суперминистерства" началось в 2015 году, его стоимость должна составить около 30 млн евро. По данным СМИ, государство будет платить за аренду здания около 6000 евро в день. По оценке RKAS, объединение четырех министерств в одном здании позволит за 10 лет сэкономить около 7 млн евро по сравнению с ситуацией, при которой было бы продолжено использование отдельных зданий четырех министерств.