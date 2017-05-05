Директор Кесклиннаской гимназии выиграл у rus.postimees.ee в Совете по прессе

Совет по прессе осудил новостной портал rus.postimees.ee за статью, в которой упоминался директор Кесклиннаской русской гимназии Сергей Теплов.

Как сообщила в пятницу, 5 мая, организация, интернет-издание в статье руководителя русской редакции Postimees Олеси Лагашиной под заголовком "Я не трус, но я боюсь": о чем мы хотели поговорить с оскандалившимся директором школы", нарушило принцип доброй журналистской традиции.

По оценке Совета по прессе, несмотря на то, что речь идет о статье-мнении, в данном случае публикацию должен был бы сопроводить и комментарий Сергея Теплова, в котором он мог бы ответить на обвинения редакции.

По оценке Теплова, статья содержит не соответствующую действительности информацию и вредит его имиджу. Также он был недоволен тем, что Лагашина сообщила читателям о его болезни.

В статье Лагашина высказывает свое мнение по скандальной ситуации, когда директор на официальном сайте учебного заведения ответил на письмо школьницы, использовав слово "лузеры".

"Теплов обещал прийти в программу “На острие”, которая является совместным проектом ETV+ и Rus.Postimees, и в прямом эфире ответить на все наши вопросы. За день до прямого эфира директор сообщил, что в связи с болезнью прийти не сможет, предложив прислать вместо себя кого-нибудь другого. Предположим, что я верю. Хотя с трудом могу при этом понять, отчего же г-н директор внезапно перестал брать трубку: после того, как увидел анонс передачи", - написала тогда Лагашина.

Программе "На острие" пришлось делать экстренную замену гостя, и 7 февраля в эфир пошла передача с участием художественного руководителя Русского театра Игоря Лысова.

Совет по прессе рассматривает журналистские материалы газет, входящих в Союз газет Эстонии, а также других информационных каналов - ERR, Kanal 2, Delfi, радио Kuku, Tallinna TV, BNS и TV3.