Титул "Прорыв месяца" достался Касаткиной, Контавейт получила меньше всего голосов

Касаткина, выигравшая в апреле свой первый в карьере турнир WTA в Чарльстоне, набрала 60% голосов болельщиков, с большим отрывом опередив других претендентов - чешскую спортсменку Маркету Вондроушову (20%), представительницу Украины Даяну Ястремскую (11%) и первую ракетку Эстонии Анетт Контавейт (9%).

Анетт Контавейт в апреле впервые в жизни дошла до финала турнира WTA (в швейцарском Биле), а на турнире в Штутгарте обыграла 6-ю ракетку мира, победительницу Открытого чемпионата Франции Гарбинье Мугурусу из Испании.

По итогам марта звания "Прорыв месяца" удостоилась японка Риса Озаки.