Титул "Прорыв месяца" достался Касаткиной, Контавейт получила меньше всего голосов ({{commentsTotal}})
Обладателем звания "Прорыв месяца" по итогам апреля стала 19-летняя россиянка Дарья Касаткина. Данный титул ежемесячно вручает Женская теннисная ассоциация (WTA) на основании голосования болельщиков.
Касаткина, выигравшая в апреле свой первый в карьере турнир WTA в Чарльстоне, набрала 60% голосов болельщиков, с большим отрывом опередив других претендентов - чешскую спортсменку Маркету Вондроушову (20%), представительницу Украины Даяну Ястремскую (11%) и первую ракетку Эстонии Анетт Контавейт (9%).
Анетт Контавейт в апреле впервые в жизни дошла до финала турнира WTA (в швейцарском Биле), а на турнире в Штутгарте обыграла 6-ю ракетку мира, победительницу Открытого чемпионата Франции Гарбинье Мугурусу из Испании.
По итогам марта звания "Прорыв месяца" удостоилась японка Риса Озаки.
Редактор: Сергей Михайлов