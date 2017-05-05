ФОТО: 4 мая открылась официальная фан-зона "Евровидения" в Киеве ({{commentsTotal}})
В четверг в центре Киева открылся городок для фанатов Евровидения, где вплоть до 14 мая будут проходить различные концерты стран-участниц конкурса.
В честь открытия Европейской деревни состоялся праздничный концерт, а мэр Киева - Виталий Кличко - выступил с торжественной речью.
Полуфиналы "Евровидения" пройдут 9 и 11 мая. Дуэт из Эстонии выступит предпоследним во втором полуфинале. Финал состоится 13 мая.
Редактор: Дина Малова