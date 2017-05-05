ФОТО: пассажирский самолет китайской разработки C919 совершил первый полет

В пятницу в КНР впервые поднялся в воздух пассажирский авиалайнер С919 китайского производства, при помощи которого Пекин рассчитывает сломить монополию Boeing и Airbus на рынке гражданских самолетов.

Об этом в пятницу, 5 мая, сообщило агентство Синьхуа.

Производство собственного самолета позволило Китаю стать четвертым в списке производителей больших авиалайнеров вслед за США, Европой и Россией, а первый полет C919 ознаменовал важную веху в истории Китайской корпорации коммерческих самолетов (COMAC), которая занимается разработкой и производством авиалайнера, отмечает агентство.

Узкофюзеляжный двухмоторный C919 с дальностью полета 5555 километров рассчитан на 168 пассажиров. На самолет уже поступило 570 заказов, практически все из них — от китайских компаний, сообщает Agence France-Presse.

Китай пытался построить собственный пассажирский самолет с 1970-х годов, но предыдущая попытка закончилась неудачей. Между тем проект C919 развивается точно по графику, т. к. в 2009 году только что созданная госкомпания COMAC пообещала поднять новый самолет в воздух через восемь лет.

Boeing и Airbus рассматривают Китай как один из важнейших рынков. Согласно прогнозам, по объему пассажирских авиаперевозок КНР обгонят США в 2024 году, и китайским авиакомпаниям потребуется до 8000 самолетов общей стоимостью около триллиона долларов.