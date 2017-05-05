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Ушел из жизни экономический эксперт Андрес Аррак ({{commentsTotal}})

Андрес Аррак (1958-2017).
Андрес Аррак (1958-2017). Автор: Postimees/Scanpix
Эстония
Эстония

Скончался экономический эксперт и публицист Андрес Аррак, которые долгое время был преподавателем факультета экономики Тартуского университета, а также писал статьи для различных СМИ на соответствующие темы.

Об этом в пятницу, 5 мая, сообщил портал rus.postimees.ee.

Андрес Аррак родился в 1958 году в Тарту. С 1984 по 1998 год Аррак был преподавателем факультета экономики Тартуского университета. С 1998 по 2006 год являлся заведующим кафедрой теории экономики в университете Audentes, а с 2006 по 2012 год - директором университета предпринимательства Mainor.

Осенью 2014 года Аррак решил вступить в партию "Союз Отечества и Res Publica" (IRL). Согласно данным коммерческого регистра, официально ряды IRL он пополнил в январе 2015 года.

"В экономической программе IRL есть меры, направленные на рост экономики. В отличие от других партий, отечественники не ставят перед собой цели просто перераспределить средства", - объяснял тогда Аррак.

Экономисту нравилась и программа IRL и в сфере безопасности.

"Благодаря усилиям IRL прежнее правительство подняло расходы на оборону до двух процентов от ВВП, а тогдашний министр обороны Урмас Рейнсалу в свете украинского кризиса позвал в Эстонии союзников из НАТО", - говорил он.

Редактор: Сергей Михайлов



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