Хэдлайнером финала "Евровидения" будет певица Руслана

В этом году приглашенным гостем конкурса станет певица Руслана, которая представит публике свою новую песню "It's Magical".

Не так давно в финале "Евровидения" стали выступать не только участники конкурса, но и приглашенные звезды. В этом году хэдлайнером концерта станет певица Руслана, победившая на "Евровидении" в 2004 году с песней "Wild Dances", передает euroinvision.ru.

Певица представит зрителям свою новую песню под названием "It's Magical". Уже известно, что новый сингл записан на английском и украинском языках.

"Свое выступление в финале Евровидения я посвящаю спасению Карпатских лесов! Моя цель - это сохранение нашей уникальности, нашей природы, нашей культуры. Все, что произойдет на сцене, будет символическим. Скажу еще по секрету, что во время моего выступления вы также увидите некоторые кадры из видеоклипа" , - рассказала певица.

В прошлом году хэдлайнером конкурса стал Джастин Тимберлейк, представивший аудитории свою песню "Can not Stop the Feeling".

В этом году организаторы пригласили только украинских артистов - кроме Русланы на сцену выйдет прошлогодняя победительница "Евровидения" Джамала, а также электро-фолк группа "Onuka".

Выступление Русланы на "Евровидении-2004":