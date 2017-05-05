Премьер Чехии передумал подавать в отставку

Премьер-министр Чехии Богуслав Соботка, возглавляющий крупнейшую партию правительственной коалиции республики — Чешскую социал-демократическую партию (ЧСДП), передумал подавать в отставку, о которой он сообщил 2 мая. Вместо этого он решил добиваться отстранения от должности министра финансов Андрея Бабиша — лидера правоцентристского политического движения АNО ("Акция недовольных граждан").

Об этом глава глава правительства Чехии заявил журналистам в пятницу, 5 мая, передает ТАСС.

"Прошение об отставке правительства я не буду подавать. В Пражский град сегодня будет направлено прошение о выводе из состава кабинета министров вице-премьера и министра финансов Андрея Бабиша", - подчеркнул Соботка.

Премьер рассчитывает, что президент Чехии Милош Земан удовлетворит просьбу об отставке главы финансового ведомства.

По мнению чешских политологов, действия премьера могут лишь усилить правительственный кризис в республике. АNО, являющееся партнером ЧСДП и христианских демократов по правительственной коалиции, намерено покинуть кабинет министров, если из его состава будет выведен его лидер.

Соботка ранее называл причиной отставки своего правительства усиливающийся скандал вокруг Бабиша, обвиняемого в уклонении от уплаты налогов. Лидер АNО категорически отвергает все обвинения, называя их политической провокацией социал-демократов перед намеченными на 20 и 21 октября выборами в Палату депутатов (нижнюю палату парламента Чехии). По данным последних опросов, партию Бабиша готовы поддержать свыше 30% избирателей, а партию Соботки — только 12%.