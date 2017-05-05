Сборная Эстонии по флорболу одержала вторую победу на молодежном ЧМ

Молодежная сборная Эстонии по флорболу (игроки не старше 19 лет) в пятницу провела свой последний матч группового раунда на чемпионате мира в шведском Векшё.

В подгруппе С второго мирового дивизиона подопечные Марко Саксинга разгромили сборную Японии 12:1 (4:0, 2:1, 6:0).

Лучшими бомбардирами в составе сборной Эстонии в данном поединке стали Мортен Тальвисте ("Спарта"), Хейно Ави и Андреаа Ыун (оба - "Йыгева Тяхе"), записавшие на свой счёт по 2 гола и одной результативной передаче.

Обзор матча доступен здесь.

Сборная Эстонии с большой долей вероятности вышла в полуфинал турнира, но итоговое положение команда в турнирной таблице станет известно позднее, когда завершится матч Норвегия - Канада.

В случае победы Норвегии эстонская национальная команда выйдет в полуфинал со второго места своей подгруппы.

Полуфинальные поединки чемпионата мира во втором дивизионе пройдут в субботу. В мировую элиту следующего чемпионата мира попадает лишь победитель финала дивизиона "B".

Напомним, что на групповой стадии турнира сборная Эстонии до этого победила Канаду 12:5 и проиграла Норвегии 5:8.

А накануне вечером в Векшё в группе А молодежного чемпионата мира прошёл матч между двумя лучшими командами мирового флорбола и непримиримыми соперниками Швецией и Финляндией. Довольно неожиданно крупную победу в этой встрече одержали финны 14:7.

Все результаты молодёжного чемпионата мира по флорболу в Швеции можно посмотреть здесь.