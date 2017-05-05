Холодный апрель не повлиял на численность клещей

Глава отдела вирусологии Института развития здоровья Юлия Геллер отметила, что численность клещей предстоящим летом трудно оценить, это можно будет сделать, когда сезон закончится.

"Только тогда можно будет сделать выводы, связать численность с погодными условиями или другими обстоятельствами. Спрогнозировать невозможно. Также нет причин для того, чтобы численность клещей серьезно изменилась", – сказала Геллер порталу ERR Uudised.

По ее словам, численность клещей зависит от многих факторов и делать выводы о том, что клещей стало меньше, только на основании холодного апреля, нельзя. "Если условия для жизни клещей хорошие – достаточно животных-хозяев, за счет которых можно питаться, растительности, куда они забираются для поиска источника еды и в которой прячутся в случае необходимости, подходящая влажность и температура воздуха – тогда клещей будет больше", – пояснила вирусолог.

Опасные места в части заражения клещевым энцефалитом и боррелиозом в Эстонии за последние годы не изменились: опасными являются Западная Эстония и острова. Также в прошлые годы было много зараженных клещей в Валгамаа, Вырумаа, Тарутмаа и Ида-Вирумаа.

"Мы не проводим общеэстонские исследования каждый год, поэтому можем основываться только на полученных ранее данных, а также на статистике заболеваний, публикуемой департаментом здоровья, – сказала Геллер. – Скажем так, что общая картина остается более-менее неизменной. В конкретных местах она может немного измениться".

По словам вирусолога, самое разумное средство защиты от клещевого энцефалита – вакцина, которая дает хорошую защиту, безопасна и используется в других странах Европы.

Обычно между первой и второй дозой вакцины проходит от одного до трех месяцев, а между второй и третьей – еще от девяти до 12 месяцев. Последующая повторная вакцина делается через три года, а потом – каждые пять лет. Люди старше 60 лет должны делать повторные вакцины через каждые три года. Вакцина начинает хорошо действовать после второй прививки. Получается, что первую прививку надо сделать в феврале.

Быструю вакцинацию проводят непосредственно до наступления сезона. В таком случае добавляется еще одна доза вакцины, а промежуток между прививками делают короче: между первой в второй может быть одна неделя, а второй и третьей – 21 день. Последующие прививки будет через год, а потом – через пять лет.