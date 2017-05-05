Анетт Контавейт вышла во второй круг квалификации на турнире в Мадриде

Заявление Кристена Михала о том, что Партия реформ переведет в Таллинне все образование на эстонский язык, никакого отношения к образованию не имеет — это плагиат идеи IRL. Понимать слова Михала следует так, что реформисты намерены отобрать избирателей у правых партий.