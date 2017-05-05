Анетт Контавейт вышла во второй круг квалификации на турнире в Мадриде ({{commentsTotal}})
Первая ракетка Эстонии Анетт Контавейт успешно преодолела стартовый барьер квалификации на турнире в Мадриде с призовым фондом свыше 5,4 млн долларов США.
В пятницу, 5 мая, в игре первого раунда квалификации Контавейт (WTA 65) обыграла представительницу США, 87-ю ракетку мира Юлию Бозерап - 6:3, 6:2.
Эстонка 15 раз подала навылет и совершила пять двойных ошибок. Ее соперника сделала три эйса и допустила четыре двойные ошибки.
Матч продлился 1 час и 1 минуту.
Редактор: Сергей Михайлов