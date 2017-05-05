Нового председателя горсобрания Калласте выберут 12 мая

В следующую пятницу, 12 мая, депутаты городского собрания Калласте выберут нового председателя законодательного органа. Прежний глава горсбрания Федор Плешанков, напомним, был признан виновным в коррупции и покинул свой пост.

Плешанков был признан виновным в коррупции 12 апреля, когда Государственный суд не принял к рассмотрению кассационную жалобу адвоката. 27 апреля документы из Госсуда были переданы мэрии Калласте.

Как сказала в пятницу, 5 мая, корреспонденту портала rus.err.ee городской секретарь Калласте Екатерина Аадер, после этого городская избирательная комиссия провела заседание, на котором постановила прекратить действия депутатских полномочий Федора Плешанкова.

Заменить Плешанкова в горсобрании изначально должна была экс-главный бухгалтер Калласте Айве Лауметс, но поскольку в 2014 году ее саму осудили по делу о коррупции, то следующим в списке замещающих депутатов стоял Илья Клявин, который дал свое согласие работать в законодательном органе.

Федор Плешанков представлял в горсобрании Калласте фракцию избирательного союза "Калласте - наш дом", который имеет 6 депутатских мест из 9.

Член правящей фракции Кристина Феклистова сказала rus.err.ee, что пока рано говорить о том, кто станет кандидатом в председатели горсобрания.

Выборы председателя пройдут на следующей сессии горсобрания 12 мая.

Дело Плешанкова

Председатель горсобрания Калласте Федор Плешанков в среду, 12 апреля, был окончательно признан виновным в коррупционном преступлении.

Обвинительный приговор вступил в силу, поскольку Государственный суд не принял к рассмотрению кассационную жалобу адвоката Плешанкова.

В июле 2016 года Тартуский уездный суд признал 68-летнего Плешанкова виновным в сознательном нарушении антикоррупционного законодательства при проведении сделок в особо крупных размерах и приговорил его к выплате 50 дневных ставок, то есть 2150 евро, Плешанков также должен оплатить судебные расходы на сумму 682 евро.

В октябре 2016 года Тартуский окружной суд ужесточил наказание председателю горсобрания Калласте Федору Плешанкову, признанному виновным в коррупционном преступлении. Вместо штрафа в размере 2150 евро, назначенных уездным судом, Плешанков должен будет заплатить 8600 евро.

Именно этот приговор вступил 12 апреля в законную силу.

Согласно обвинению, Плешанков принимал участие в голосовании на заседаниях горсобрания Калласте, на которых решались вопросы в числе прочего и связанные с участками недвижимости принадлежащей ему фирмы AS Kallaste Kalur.

Собранные в рамках уголовного дела улики указывают на то, что он нарушил ограничения по сделкам более, чем на полмиллиона евро.