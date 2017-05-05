Глава МВД утвердил назначение Кристы Аас на пост заместителя гендиректора PPA

Министр внутренних дел Андрес Анвельт подписал приказ, согласно которому с 8 мая заместителем генерального директора по развитию Департамента полиции и погранохраны (PPA) станет нынешний руководитель Центральной криминальной полиции Криста Аас.

Как следует из приказа Анвельта, ежемесячный оклад Аас в новой должности составит 3800 евро.

Свое согласие занять пост заместителя гендиректора PPA Криста Аас дала 27 апреля.

О том, что гендиректор ведомства Эльмар Вахер предлагает ее назначить ее на этот пост, портал rus.err.ee написал 20 апреля.

Криста Аас будет возглавлять отдел развития департамента, в сферу ответственности которого входит как рассмотрение правонарушений, так и их предупреждение, развитие услуг, связанных с удостоверяющими личность документами, инновации в сфере охраны границ, кризисное регулирование и международное сотрудничество.

"Нам нужно больше думать о том, чтобы услуги полицейских стали проще и удобнее для людей. Преимущество Кристы Aas - знание нашей внутренней работы, а также практическое мышление и стремление к простоте, что, безусловно, будет полезно сокращению бюрократии", - пояснил генеральный директор PPA Эльмар Вахер.

"Полиция стремится быть гуманной и открытой, и все начинается с того, когда мы при планировании своей работы думаем как можно больше о людях. Я приняла предложение, потому что считаю, что для такой большой организации долгосрочное продуманное развитие очень важно, и я вижу возможности, чтобы сделать работу полиции более простой и разумной", - сказала Криста Аас.

Руководившая Центральной криминальной полицией с 2013 года Криста Аас работает в этой организации с 2011 года, когда приступила к руководству бюро по раскрытию криминальных доходов.

Начиная с 1997 года Криста Аас работала в прокуратуре, юридическом бюро, в Госконтроле и Департаменте полиции, где в 2007-2011 годах возглавляла отдел криминальной полиции.

Работавший ранее заместителем генерального директора по развитию Департамента полиции и погранохраны Йоозеп Каазик с конца марта занимает должность руководителя администрации Таллиннского технического университета.

Кто станет новым руководителем Центральной криминальной полиции, станет известно позже.