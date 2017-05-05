Новым главой Департамента технадзора стал Каур Каяк

С 2009 года Каяк работал заместителем руководителя ведомства и начальником службы производственной безопасности. До этого он возглавлял отдел надзора Спасательного департамента, передает в пятницу, 5 мая, служба новостей "Радио 4".

Каур Каяк закончил Таллиннский университет и является магистром государственного управления.

В Департаменте технического надзора, который возглавил Каяк, трудятся 100 человек.