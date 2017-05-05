Лучшим игроком апреля стал форвард "Левадии" Римо Хунт

Нападающий таллиннской "Левадии" Римо Хунт признан лучшим игроком чемпионата Эстонии по футболу в высшем дивизионе по итогам апреля. Голландец Айно Пайперс, возглавляющий столичную "Флору", стал лучшим тренером прошлого месяца.

Как сообщила пресс-служба Эстонского футбольного союза, Хунт в пяти апрельских матчах забил четыре гола и сделал четыре результативные передачи.

Под руководством Пайперса "Флора" выиграла все шесть поединков прошлого месяца с разницей мячей 16:2.

После первого круга "Флора" с 23 очками идет на втором месте. У "Левадии" столько же баллов, но она опережает принципиального соперника по дополнительном показателям.