На следующей неделе по ночам температура опустится до -4, местами пройдет снег

В субботу через Эстонию будет двигаться область низкого давления, но сильных осадков не принесет. Ветер будет умеренным, северным. Температура воздуха ночью – от +2 до +6, днем – от +10 до +16, в Северо-Восточной Эстонии – от +7 до +9 градусов, во второй половине дня температура понизится.

В воскресенье будет без осадков. Северный ветер слабый. Температура воздуха ночью – от -1 до +4, днем – от +4 до +10 градусов.



В понедельник во многих местах пройдут дожди. Северный ветер усилится, его порывы на островах могут достигать 15 м/с. Температура воздуха ночью – от -2 до +3, днем – от +4 до +8 градусов.

Во вторник, среду и четверг обещают дожди и мокрый снег, по ночам возможен снег. Северный ветер понемногу утихнет и к четвергу сменится западным. Температура воздуха по ночам упадет до -4..+2, днем поднимется до +3..+8 градусов.



В пятницу дожди возможны на востоке Эстонии. Юго-западный, западный ветер усилится. Температура воздуха ночью – от -4 до +1, днем – от +6 до +11.