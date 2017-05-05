Вице-председателем Свободной партии стал Яанус Оянгу

В четверг вечером правление, избранное на съезде 23 апреля, собралось на свое первое заседание и избрали вице-председателя партии. Им стал Яанус Оянгу, занимавший эту должность с момента основания партии в 2014-м до 2016 года.

В 2016-м Оянгу баллотировался на пост председателя, но тогда лидером был избран Андрес Херкель. Вице-председателем же стала Моника Хауканымм.

В новое правление входят Андрес Аммас, Яанус Оянгу, Андрес Херкель, Эло Лутсепп, Инна Розе, Лийза Оянгу, Каул Нурм, Урмас Отт, Вахур Коллом и Тыну Теэвер, а также председатель партии Артур Тальвик.