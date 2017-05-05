Вице-председателем Свободной партии стал Яанус Оянгу ({{commentsTotal}})
На заседании правления Свободной партии вице-председателем единогласно был избран Яанус Оянгу.
В четверг вечером правление, избранное на съезде 23 апреля, собралось на свое первое заседание и избрали вице-председателя партии. Им стал Яанус Оянгу, занимавший эту должность с момента основания партии в 2014-м до 2016 года.
В 2016-м Оянгу баллотировался на пост председателя, но тогда лидером был избран Андрес Херкель. Вице-председателем же стала Моника Хауканымм.
В новое правление входят Андрес Аммас, Яанус Оянгу, Андрес Херкель, Эло Лутсепп, Инна Розе, Лийза Оянгу, Каул Нурм, Урмас Отт, Вахур Коллом и Тыну Теэвер, а также председатель партии Артур Тальвик.
Редактор: Виктор Сольц