Апелляционный комитет ФИФА отменил четырехматчевую дисквалификацию Месси

Апелляционный комитет ФИФА удовлетворил жалобу, поданную аргентинской футбольной ассоциацией от имени Лионеля Месси, против решения, принятого дисциплинарным комитетом ФИФА о дисквалификации игрока.

В итоге наказание, наложенное на форварда сборной Аргентины, было отменено, передает "Чемпионат" со ссылкой на сайт ФИФА.

Санкции сняты из-за отсутствия доказательств. Также был отменен денежный штраф в размере 10 000 швейцарских франков (около 9 214 евро).

Месси был дисквалифицирован на четыре матча за оскорбление помощника арбитра во встрече отборочного турнира ЧМ-2018 с чилийской командой. Сам Месси сказал, что не оскорблял судью, а выругался в воздух. После матча с чилийской сборной Аргентина встретилась в 14-м туре с Боливией и проиграла на выезде со счётом 0:2. Лионель Месси участия в игре из-за дисквалификации не принимал.

Сейчас аргентинцы с 22 очками занимают пятое место в турнирной таблице. В оставшихся матчах аргентинцам предстоит сыграть против сборных Уругвая, Венесуэлы, Перу и Эквадора.

Четыре команды от Южной Америки попадают на турнир, который пройдет в России, напрямую. Занявшей пятое место сборной нужно будет пробиваться через стыковые поединки.