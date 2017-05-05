Prisma не боится прихода Lidl и собирается расширяться в Эстонии

Если в Латвии и Литве магазины Prisma будут закрыты, то в Эстонии сеть розничной торговли планирует расширяться. Однако, не все предыдущие планы будут реализованы.

Открывшийся в Литве магазин Lidl привел к закрытию магазинов Prisma. В Латвии торговая сеть также прекратит деятельность в июне – и здесь построят магазин немецкого дискаунтера. Хотя в Эстонии и Латвии Lidl планирует развернуться в одно время, финская торговая сеть Prisma не собирается уходить с эстонского рынка. Напротив, здесь планируют расширяться.

Для этого было принято стратегическое решение: с мая руководителем Prisma Eesti стал Юсси Нуммелин, а возглавлявший отделение Янне Лихавайнен стал директором по развитию материнской фирма – концерна SOK – и отправился в Финляндию. Юсси Нуммелин до этого работал на Lidl в Литве – последней его работой был именно запуск Lidl в Литве, где немецкая сеть действует год, передает ERR Uudised.

"У материнской фирмы Prisma Peremarket есть очень хороший и успешный опыт конкуренции с Lidl на финском рынке, поэтому Prisma Peremarket готов к приходу Lidl в Эстонию", – сказал коммерческий директор Prisma Теэму Килпия.

В Виймси магазин не построят

И все же Prisma отказалась от планов построить магазин в Виймси.

"Сегодняшнее состояние на рынке в Виймси не по душе ни одной розничной сети, расположенной там", – отметил Килпия, указывая на острую конкуренцию в этом местном самоуправлении.

"В последнее время наши конкуренты расширялись активнее, чем мы, и наша рыночная доля немного упала. Кроме того, стоимость недвижимости в последние годы вновь достигла времен бума. Мы хотим быть на рынке Эстонии магазином с самыми низкими ценами. Разумные расходы на аренду – часть того, что мы сможем выполнить это обещание", – сказал Килпия о решении отказаться от планов открыть магазин в Виймси.

О планах стать главным арендатором строящегося на территории порта центра Porto Franco представитель Prisma сказал, что переговоры идут, но соглашения пока не подписаны. "Об этом пока рано говорить", – сказал Килпия, добавив, что концерн планирует расширить свою деятельность на рынках Эстонии и Санкт-Петербурга.

В прошлом году оборот Prisma в Эстонии снизился почти на 4%. Если в 2015 году оборот был 199 млн евро, то в прошлом году – 192 млн. Прибыль розничной сети в 2015 году составила 837 000 евро, что означает спад на 87% по сравнению с показателем за предыдущий год. Данных о прибыли за прошлый год предприятие не сообщило ERR.