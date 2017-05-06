В Эстонии День Европы отметили бесплатными семейными мероприятиями

В субботу, 6 мая, на площади Вабадузе пройдет бесплатное семейное мероприятие, на котором будет отмечаться День Европы. Празднование дня рождения Европейского союза проходит по всей Эстонии с таким большим количеством праздничных мероприятий.

В центре внимания празднества – председательство в Совете ЕС и 30-летие европейской программы по обмену опытом с другими европейскими странами Erasmus+. Благодаря предшественникам программы Erasmus+ за 20 лет десятки тысяч жителей Эстонии получили опыт международного сотрудничества – ученики и преподаватели, молодые и пожилые, студенты и профессора, молодежные объединения и учебные заведения.

Официально День Европы отмечается 9 мая, но организаторы решили устроить большой семейный праздник именно в выходной день.

Празднование на площади Вабадузе начнется в 11:00, закончится – в 16:00. Ведущие праздника телезвезда Урмас Вайно и актриса Керту Моппелиг.

В течение всего дня пройдут интересные мероприятия для людей любого возраста, где каждый сможет найти себе занятие по душе.

Как и в предыдущие годы, в День Европы будет проводиться игра с элементами ориентирования в представительствах иностранных государств, расположенных в центре города. Среди участников игры будут разыграны чеки на путешествие стоимостью 300, 700 и 1000 евро.

Более подробную информацию о мероприятиях Дня Европы в Таллинне и других городах Эстонии можно узнать здесь.

Видеосюжет "Кофе+":

Мероприятия пройдут по всей Эстонии

В Западной Эстонии День Европы отпразднуют в Хаапсалу в музее "Страна чудес Илоны", где будут открыты мастерские. Также на Хийумаа в замке Суурмыйза можно будет помастерить, в этот же день в замке состоится открытие летнего сезона. На Сааремаа двери откроет Центр компетенции строительства маломерных судов, где помимо экскурсий где помимо экскурсий, будут запускать для тестирования в бассейн модель "Сальме" старинного корабля. В Пярну семейный день пройдет в Доме природы Пернова, во дворе и на береговом лугу, где пройдут лекции, экскурсии и обсуждения.

В Центральной Эстонии свои двери откроет Кехтнаский центр прикладного образования, где в учебном здании тяжелой техники пройдут экскурсии, практические занятия на тракторе и экскаваторе, а также в симуляционном классе. В рамках Дня Европы свалка Вяэтса предложит ознакомительные экскурсии по современно оборудованной свалке. SA Kalevipoja Koda в Йыгевамаа приглашает всех желающих в музей и парк приключений Калевипоэга. Раквереский театр в Ляэне-Вирумаа организует экскурсии по зданию театра, интересные викторины и игры, а также выступит Лийз Лемсалу.

В Южной Эстонии мероприятия по случаю празднования Дня Европы пройдут в Вильянди, где Вильяндиский центр прикладного образования, который вскоре отметит 100-летний юбилей, приглашает принять участие в различных мастер-классах, например, по выполнению простых слесарных и сварочных работ, а также обучение езде по скользкой дороге. В Тарту будет открыта Тартуская обсерватория, где пройдут различные обсуждения на тему космоса, как лучи солнца влияют на наше здоровье, насколько велика вселенная. Посетителям Эстонского дорожного музея в Пылвамаа представится возможность присутствовать на открытии дальних маршрутов по Европе, окунуться в дорожное движение городов Англии и Нидерландов, а также принять участие в семейных играх на тему Европы. В Валгамаа будет открыт Валгаский музей, где для посетителей будут организованы экскурсии и игра Евро-бинго. В Вырумаа в крепости Вастселийна гостей ждут интересные мероприятия для всей семьи: стрельба из лука во дворе крепости, путешествие в средневековье вместе с народом из крепости, мастерская по изготовлению катапульт и тряпочных кукол, а также в кино-кафе можно будет посмотреть фильм.

В Нарве празднование Дня Европы пройдёт в обновленном Клубе юных моряков, где пройдет множество интересных занятий для всей семьи: викторина на тему Дня Европы, экскурсии для всех желающих, игры и мастер-классы на морскую тему, концерт художественной самодеятельности и многое другое.