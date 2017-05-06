В Таллинне День Европы отметят бесплатным семейным мероприятием

В субботу, 6 мая, на площади Вабадузе пройдет бесплатное семейное мероприятие, на котором будет отмечаться День Европы.

В центре внимания празднества – председательство в Совете ЕС и 30-летие европейской программы по обмену опытом с другими европейскими странами Erasmus+. Благодаря предшественникам программы Erasmus+ за 20 лет десятки тысяч жителей Эстонии получили опыт международного сотрудничества – ученики и преподаватели, молодые и пожилые, студенты и профессора, молодежные объединения и учебные заведения.

Официально День Европы отмечается 9 мая, но организаторы решили устроить большой семейный праздник именно в выходной день. Празднование на площади Вабадузе начнется в 11:00, закончится – в 16:00. Ведущие праздника телезвезда Урмас Вайно и актриса Керту Моппелиг.

В течение всего дня пройдут интересные мероприятия для людей любого возраста, где каждый сможет найти себе занятие по душе.

Как и в предыдущие годы, в День Европы будет проводиться игра с элементами ориентирования в представительствах иностранных государств, расположенных в центре города. Среди участников игры будут разыграны чеки на путешествие стоимостью 300, 700 и 1000 евро.

Более подробную информацию о мероприятиях Дня Европы в Таллинне и других городах Эстонии можно узнать здесь.

Видеосюжет "Кофе+":