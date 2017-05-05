Оползень на реке Сауга уничтожил автомобильную парковку

Вблизи Пярну на реке Сауга сошел масштабный оползень. Возможная причина - строительство моста через реку и хранение на берегу слишком больших объемов асфальтовой крошки.

Ни местные старожилы, ни специалисты из Инспекции окружающей среды не помнят столь масштабного оползня. Еще вчера парковка для машин, расположенная прямо на берегу реки Сауга, существовала. Теперь же от нее не осталось и следа, передает "Актуальная камера".

На этом участке идет строительство моста через реку Сауга. Ремонтируется и часть шоссе Пярну - Таллинн. Фрезерованный асфальт, как еще называют асфальтовую крошку, хранили на территории парковки. По первоначальной оценке специалистов, оползень спровоцировала тяжесть складируемых на берегу стройматериалов.

Под воздействием собственного веса и дополнительной нагрузки большая часть берега обвалилась и перекрыла течение реки. К счастью, за ночь вода все-таки смогла проложить себе путь.

Представители различных ведомств начали оценивать ущерб.

"Ущерб был бы в разы больше, если бы течение было до сих пор перекрыто. Это стало бы смертельным для рыб. К счастью, сейчас в реке уровень воды высокий, и течение сильное. Так что за ночь вода смогла пробиться через этот завал", - говорит руководитель Пярнумааского бюро Инспекции окружающей среды Тоомас Ымблус.

Сотрудники окружающей среды отмечают, что подобные явления в Пярнуском уезде фиксируются редко. Столь масштабный оползень и вовсе случился впервые. По факту произошедшего начато расследование.