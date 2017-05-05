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В марте число посетивших Ида-Вирумаа российских туристов выросло на 36% ({{commentsTotal}})

В Ида-Вирумаа и Нарве есть, на что посмотреть туристам.
В Ида-Вирумаа и Нарве есть, на что посмотреть туристам. Автор: СДПЭ
Ида-Вирумаа
Ида-Вирумаа

В марте в Ида-Вируском уезде зафиксировали сокращения числа туристов. Однако число гостей из России существенно выросло.

Как следует из данных Департамента статистики, в марте 2017 года услугами гостиничных предприятий Северо-Востока воспользовались в общей сложности 15 060 местных и иностранных туристов, что на 1% или на 158 человек меньше, чем в тот же период годом ранее.

При этом по-прежнему сокращается только число местных туристов, а туристический поток из-за границы продолжает расти. Так, число внутренних туристов снизилось на 9% - с 10 716 до 9831 человека. А вот зарубежный турпоток увеличился на 16% (727 человек) до 5229 туристов.

Особенно стремительно увеличилось в регионе количество российских туристов - на 36,8% или на 1093 человека по сравнению с мартом 2016 года. Всего в марте 2017 года в гостиницах Ида-Вирумаа останавливались на ночлег 4057 гостей из РФ.

Редактор: Сергей Михайлов



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