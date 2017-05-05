Депутат-соцдем предлагает установить предельный срок эксплуатации автомобильных шин

Согласно действующему законодательству в Эстонии разрешено использование летних шин с глубиной протектора не менее 1,6 мм. Для зимних автопокрышек этот показатель не должен быть ниже 3,0 мм, передает "Актуальная камера".

На безопасность на дорогах влияет не только глубина протектора, но и общее состояние шин. По словам экспертов, нужно также обращать внимание на срок годности покрышки и дату ее производства, ведь полимеры, в отличие от металла, со временем могут разрушаться и терять свои свойства.

"Тесты показывают, как меняется жесткость зимних шипованных покрышек. У таких шин может быть глубина протектора 5-6 мм, но если им по 8-10 лет, то даже просто трогая пальцем можно ощутить, что резина стала практически пластмассой", - говорит глава Эстонского шинного союза Каур Куурме.

Решить проблему использования старых автопокрышек предлагает член экономической комиссии Рийгикогу, социал-демократ Яанус Марранди. Депутат считает необходимым установить предельный срок эксплуатации шин. Например, шесть лет.

"В течение этого года очень часто происходили аварии с весьма трагичными последствиями. И выяснилось, что на многих автомобилях были старые шины. Старше 10 лет. Возможно, было бы правильным изменить закон так, чтобы на техосмотре проверяли бы также состояние покрышек. И чтобы они не были старше, чем 6-7 лет", - отмечает Марранди.

Впрочем, не стоит ждать, что данная идея будет реализована в ближайшее время. Изучать данный вопрос придется, что называется, с нуля, отметили в Департаменте шоссейных дорог.

"Нужно осознать, существует ли такая проблема вообще. Может эти аварии были случайностью? Мы же не знаем сейчас даже то, какой в нашей стране средний возраст используемых автопокрышек", - говорит эксперт по дорожному движению Департамента шоссейных дорог Виллу Ване.