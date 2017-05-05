Языковая инспекция обнаружила в поселке Турба "неправильную" адресную табличку ({{commentsTotal}})
Накануне Языковая инспекция направила старейшине волости Нисси (Харьюский уезд) предписание с требованием заменить установленную на одном из домов в поселке Турба двуязычную адресную табличку на эстоноязычную.
Как сообщил глава инспекции Ильмар Томуск, табличка, противоречащая как Закону о языке, так и Закону о топонимах, была обнаружена на одном из домов на углу улиц Парги и Теэстузе.
Название улицы на табличке указано на эстонском и русском языках.
В связи с этим Ильмар Томуск попросил волостную управу позаботиться о том, чтобы указанная табличка была заменена на эстоноязычную.
Как отметил Томуск, местным властям необходимо принять меры и отчитаться перед инспекцией к 5 июня.
Ранее портал rus.err.ee неоднократно описывал подобные случаи, зарегистрированные в разных регионах Эстонии.
Редактор: Сергей Михайлов