Языковая инспекция обнаружила в поселке Турба "неправильную" адресную табличку

Накануне Языковая инспекция направила старейшине волости Нисси (Харьюский уезд) предписание с требованием заменить установленную на одном из домов в поселке Турба двуязычную адресную табличку на эстоноязычную.

Как сообщил глава инспекции Ильмар Томуск, табличка, противоречащая как Закону о языке, так и Закону о топонимах, была обнаружена на одном из домов на углу улиц Парги и Теэстузе.

Название улицы на табличке указано на эстонском и русском языках.

В связи с этим Ильмар Томуск попросил волостную управу позаботиться о том, чтобы указанная табличка была заменена на эстоноязычную.

Как отметил Томуск, местным властям необходимо принять меры и отчитаться перед инспекцией к 5 июня.

Ранее портал rus.err.ee неоднократно описывал подобные случаи, зарегистрированные в разных регионах Эстонии.