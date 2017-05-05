Эксперты: при двуязычном обучении родители должны быть вовлечны в школьную жизнь

Родители обязательно должны принимать участие в школьной жизни своих детей, если их чада погружены в двуязычную среду. К такому выводу пришли сегодня эксперты из Финляндии, Латвии и Эстонии, изучая проблему двуязычного обучения.

На заключительном семинаре педагоги, научные сотрудники и родители подвели итоги двухлетнего исследования, посвященного двуязычному обучению детей, передает "Актуальная камера".

Все эксперты сходятся во мнении, что вовлечение родителей в школьную жизнь способствует устранению множества проблем. В частности, вопрос культурной и национальной принадлежности для ребенка перестает быть конфликтным.

"Тогда не происходит конфликта между школой и домом. Не должно быть такого, чтобы в школе говорили, что можно быть носителем двух культур, а дома твердили, что ребенок только русский, и эстонцем быть не может. Разумеется, должна быть договоренность, чтобы бедный ребенок не оказывался между двух огней", - говорит глава отдела анализа Министерства образования и науки Ауне Валк.

Доцент Хельсинского университета Екатерина Протасова в своем докладе отметила, что благодаря опыту родителей и их связям, детей получается лучше интегрировать в двуязычную среду.

"Например, мы ищем человека, который работает в национальном театре и говорит на русском языке. Мы идем туда с детьми. Они видят, что есть человек, говорящий по-русски, у него такая интересная профессия, он шьёт костюмы. И мы узнаем всё это на русском языке. Этот человек знакомит со своей сферой деятельности, употребляет как финские, так и русские термины. Это настоящее вовлечение двуязычных детей в двуязычный мир", - рассказывает Протасова.

Исследование проводили Тартуский, Хельсинский и Латвийский университеты, а полученные данные будут использованы для улучшения программы двуязычного образования во всех представленных странах.