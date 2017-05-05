"Актуальная камера" 5.05.2017 (18:00)

Эстонская делегация, приехавшая в Киев на музыкальный конкурс "Евровидение", посетила резиденцию "Межигорье", которую экс-президент Украины Виктор Янукович занимал с 2002 по 2014 год.
Заявление Кристена Михала о том, что Партия реформ переведет в Таллинне все образование на эстонский язык, никакого отношения к образованию не имеет — это плагиат идеи IRL. Понимать слова Михала следует так, что реформисты намерены отобрать избирателей у правых партий.
Родители обязательно должны принимать участие в школьной жизни своих детей, если их чада погружены в двуязычную среду. К такому выводу пришли сегодня эксперты из Финляндии, Латвии и Эстонии, изучая проблему двуязычного обучения.