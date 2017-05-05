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Выставка "Тайны тела" добралась до Тарту ({{commentsTotal}})

Эстония
Эстония
Владислав Лушин

Настоящие человеческие тела демонстрируют на выставке в тартуском центре науки Ahhaa. Подвергнутые процедуре пластинации тела и отдельные органы позволяют понять, как функционируют системы жизнедеятельности человека, и узнать множество фактов из области анатомии.

Испанская выставка "Тайны тела", путешествующая по миру уже девять лет, добралась и до Эстонии - в центр науки Ahhaa прибыло более сотни экспонатов, в числе которых как отдельные органы, так и 12 человеческих тел, прошедших процедуру пластинации или полимерного бальзамирования, передает "Актуальная камера".

"В ходе пластинации все жидкости, которые содержатся в теле человека, а это в первую очередь вода и кровь, мы заменяем в особых условиях полимерами. Благодаря этому тела и их органы сохраняются без формалина и алкоголя, то есть, этот процесс не токсичен и очень интересен для образовательных целей", - говорит директор выставки Луи Ферреро.

Процесс пластинации останков, занимающий до одного года, в большинстве случаев был проведен в испанском университете Мурсии, а вот сами тела поступили преимущественно из азиатских стран, где оказались невостребованными после смерти. Казалось бы, такая выставка должна пугать, но, по мнению организаторов, экспозиция по-своему красива и даже художественна.

"Чувство страха вызывает прежде всего, к примеру, вонь, но здесь нет никакого запаха, и выставка выглядит очень красиво. Больше всего это напоминает художественную выставку, а не какие-то органы", - отмечает член правления центра науки Ahhaa Пильви Кольк.

Выставка "Тайны тела" открыта в центре науки Ahhaa до конца ноября.

Редактор: Виктор Сольц



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ЭСТОНИЯ
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Выставка "Тайны тела" добралась до Тарту

Настоящие человеческие тела демонстрируют на выставке в тартуском центре науки Ahhaa. Подвергнутые процедуре пластинации тела и отдельные органы позволяют понять, как функционируют системы жизнедеятельности человека, и узнать множество фактов из области анатомии.

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