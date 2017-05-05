Команда ТТУ второй год подряд выиграла Международную студенческую баскетбольную лигу

В финале, который прошел в Таллинне, студенты из Эстонии одержали победу со счетом 91:80 (24:22, 23:21, 23:9, 21:28) и защитили чемпионский титул.

Лучшим в составе ТТУ был Тоомас Раадик, набравший 28 очков.

В полуфинале ТТУ обыграл команду Ухтинского государственного технического университета.

В МБСЛ, основанной в 2013 году, участвуют лучшие студенческие команды из Восточной Европы. Команда ТТУ - трехкратный чемпион МСБЛ (2013, 2016, 2017).