В субботу без существенных осадков, +8..+13 ({{commentsTotal}})
Ложбина низкого давления с холодным фронтом сместится завтра днем через Эстонию на юг.
Ночью небольшая и переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер западный, северо-западный 3-10 м/с. Температура воздуха 2..7°C.
Днем небольшая и переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер северный, северо-восточный 3-10 м/с. Температура воздуха 8..13, на юге Эстонии до 16, на побережье местами 5°C, к вечеру понизится.
Редактор: Виктор Сольц
Источник: "Актуальная камера" (ETV+)