В Эстонском архитектурном музее открылась посвященная судоремонтному заводу в Копли выставка

Завод, который находился в Копли, начал свою деятельность в 1913 году. Это был самый большой промышленный комплекс в начале XX века в Прибалтике. Он повлиял на развитие всего района Копли, передает "Актуальная камера".

В дополнение к гигантским докам и бассейнам для строительства судов, из плитняка был выстроен ряд производственных зданий, Руководил проектированием комплекса известный петербуржский архитектор, академик Александр Дмитриев. Его проектные чертежи зданий также можно увидеть на выставке, которая будет открыта для посетителей до 3 сентября этого года.

"В ходе этого проекта у нас была возможность провести несколько недель в России и поработать в Петербурге в центральном военно-морском историческом архиве, который для иностранных исследователей закрыт. Там, действительно, очень много интересной информации об Эстонии и Таллинне. Все, что касается советских времен, милитаризации и постройки морских баз", - говорит куратор выставки Оливер Орро.