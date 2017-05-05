В Палдиски приступают к строительству рыбоперерабатывающего завода

В понедельник в Палдиски будет заложен краеугольный камень рыбоперерабатывающего завода, который откроется осенью и предоставит работу 25-30 работникам.

О планах построить завод rus.err.ee со ссылкой на "Актуальную камеру" ("АК") сообщил еще в марте прошлого года, а теперь история получила продолжение.

"Персонал завода по переработке компонентов рыбы может составить 25-30 человек,- сообщил член правления Центрального общества рыбопереработчиков Эстонии Март Ундрест, слова которого в пятницу, 5 мая, приводит BNS - Завод будет принимать 25 000 тонн рыбы в год и 300 тонн ежедневно".

Этот завод станет первым проектом Центрального общества рыбопереработчиков Эстонии. Инвестиция в завод составит порядка 10 млн евро. Строительство завода поддерживается суммой до 6 млн евро программой Европейского фонда мореходства и рыболовства на 2014-2020 годы, остальные средства поступят в качестве самоинвестиций союза перерабатывающих организаций.

"Пуск завода поможет использовать сырье, не подходящее для в питания людей. Попадающая в улов малоценная рыба и рыбные остатки будут перерабатываться на рыбную муку или, например, на рыбий жир — эти продукты востребованы во всем мире",- отметил министр сельской жизни Тармо Тамм.

Центральное общество рыбопереработчиков было основано в 2016 году как союза переработчиков кильки и салаки в Эстонии, в этот союз входят Эстонский союз рыболовства, Эстонский профсоюз рыбаков и Эстонское общество тралового лова.

Как отмечала "АК", завод по производству рыбной муки и масла должен помочь эстонским рыбакам справиться с проблемой, когда 80% выловленной кильки и салаки не годится к употреблению в пищу, а та, что годится, никому не нужна.