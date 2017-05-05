Ситуация на рынке труда в Ида-Вирумаа улучшается

Государственная программа поддержки предпринимателей, создающих рабочие места в Ида-Вирумаа, вышла на новый виток. В ближайшие месяцы в регионе будет трудоустроено более сотни человек, причем речь идет не только о создании рабочих мест в металло- или деревообрабатывающей отрасли, но и в сфере интеллектуального бизнеса.

Почти 300 новых рабочих мест появилось с момента начала программы помощи предпринимателям, создающим у себя в фирме 20 и более рабочих мест. Проект поддержки со стороны правительства был признан действенной мерой по решению проблем безработицы на Северо-Востоке, передает "Актуальная камера".

"На сегодняшний день по этой программе на работу устроилось 288 человек, которые работают на семи предприятиях. А дальше мы работаем с новыми предприятиями. Так, например, в мае-июне на три предприятия могут трудоустроиться сто человек", - говорит руководитель Ида-Вируского отделения Кассы по безработице Аннеки Теэлахк.

Три новых фирмы предполагают создать рабочие места в области деревообработки и металлообрабатывающей отрасли, а также в сфере создания игровых приложений. В нарвской студии SHARK Animation появилось 20 вакансий, найти для которых специалистов требуемого уровня в регионе было крайне сложно. Но за подобными фирмами в Ида-Вирумаа стоит будущее, и помощь со стороны государства необходима.

"Это один из видов помощи, которые существуют для работодателей, создающих рабочие места. Но я бы еще сделал какую-то программу, например, "10+". То есть существует "20+", а хотелось бы еще и "10+". Понятно, что правительство хочет благоустроить каждого человека, но надо учитывать и специфику нашего населения", - отмечает руководитель SHARK Animation Studio Андрей Самушин.

В целом, ситуация на рынке труда Ида-Вирумаа меняется скорее в положительную сторону. Только за минувший год было трудоустроено на работу 1340 человек с ограниченными возможностями. За пять лет количество безработных упало с почти 10 000 до 6000 человек. Значительно сократился процент остававшихся продолжительное время без работы людей. Такого рода безработных на сегодня в регионе числится 3000 человек. При этом на рынке труда есть предложения о работе.

"Если пять лет назад было 400 вакансий, то сегодня - 1000 вакансий каждый день. А это не так просто. Это сотрудничество с работодателями. У нас каждодневная тесная работа уже более чем с тысячей предприятий", - подчеркивает Теэлахк.

Уже в начале лета в рамках программы "20+" свыше сотни человек обретут новые рабочие места.